Дуда: Польша надеется на понимание Украиной того, что у Варшавы есть свои интересы

Варшава понимает, что Киеву приходится вести боевые действия, но у Польши есть свои национальные интересы, которые ей приходится отстаивать, в том числе на рынке зерна. Об этом сообщил польский президента Анджей Дуда.

«Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в её защите от российской агрессии... Но другое дело, и это наша самая важная обязанность, стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас», — цитирует главу государства PAP.

Дуда добавил, что польские власти ожидают от украинских коллег «понимания в определённых вопросах».

«Поэтому иногда нужно говорить: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы живём по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом», — добавил президент.

Польский публицист и политолог Ян Матковский ранее выразил мнение, что Киев ведёт себя по-хамски в отношениях с Варшавой.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.