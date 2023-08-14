Дуда: Польша надеется на понимание Украиной того, что у Варшавы есть свои интересы
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«Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в её защите от российской агрессии... Но другое дело, и это наша самая важная обязанность, стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас», — цитирует главу государства PAP.
Дуда добавил, что польские власти ожидают от украинских коллег «понимания в определённых вопросах».
«Поэтому иногда нужно говорить: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы живём по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом», — добавил президент.
Польский публицист и политолог Ян Матковский ранее выразил мнение, что Киев ведёт себя по-хамски в отношениях с Варшавой.
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.