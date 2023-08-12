Польский политолог Матковский: Киев ведёт себя по-хамски с Варшавой

Польский публицист и политолог Ян Матковский заявил в интервью Salon24, что Киев ведёт себя по-хамски в отношениях с Варшавой.

«То, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство», — сказал журналист.

При этом он отметил, что источником власти на Украине является «олигархат», а не украинская нация.

Кроме того, по словам Матковского, все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться «в кабинетах», а не в СМИ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отметил, что ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление.

Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша прекратит быть «близким другом» Киева после окончания СВО.