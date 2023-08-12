Польский политолог Матковский: Киев ведёт себя по-хамски с Варшавой
«То, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство», — сказал журналист.
При этом он отметил, что источником власти на Украине является «олигархат», а не украинская нация.
Кроме того, по словам Матковского, все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться «в кабинетах», а не в СМИ.
Ранее президент Польши Анджей Дуда отметил, что ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление.
Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша прекратит быть «близким другом» Киева после окончания СВО.