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Президент Польши Дуда: ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление

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Президент Польши Анджей Дуда признал, что Вооружённые силы Украины не в состоянии провести решительное контрнаступление против российской армии.
Президент Польши Дуда: ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление
  • AP
  • © Libkos

Об этом польский лидер сказал в интервью газете The Washington Post.

«Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — констатировал он.

Дуда добавил, что украинской армии не хватает достаточного количества вооружения, чтобы изменить баланс сил на фронте.

Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.

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