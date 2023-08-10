Президент Польши Анджей Дуда признал, что Вооружённые силы Украины не в состоянии провести решительное контрнаступление против российской армии.

Об этом польский лидер сказал в интервью газете The Washington Post.

«Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — констатировал он.

Дуда добавил, что украинской армии не хватает достаточного количества вооружения, чтобы изменить баланс сил на фронте.

Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.