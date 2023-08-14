В Финляндии заявили об отсутствии опасений из-за планов России нарастить войска у границы

У Финляндии нет опасений на фоне планов России увеличить численность войск на границе со страной, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

«На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо», — сказала она в интервью газете Financial Times.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах в ходе заседания коллегии оборонного ведомства рассмотреть вопрос усиления группировок войск на западных границах России.

Также Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещено около 360 тыс. военных Запада.

Кроме того, министр заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.