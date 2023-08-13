Эксперт правительства Германии призвала граждан страны готовиться к тяжёлым временам

Член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм полагает, что жители страны должны готовиться к тяжёлым временам.

«В нынешней фазе стагнации немецкой экономики не так важно, находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты», — приводит ТАСС слова Гримм в интервью медиагруппе Funke.

Она отметила, что в период очень низкого или отрицательного роста людям необходимо приспосабливаться к трудностям.

Эксперт добавила, что в таких условиях речь идёт о «реальных потерях» для граждан.

Ранее стало известно, что, по оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.