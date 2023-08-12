Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о массовом побеге наёмников с Украины

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о росте недовольства среди украинских военных на фоне отсутствия успехов на фронте и бегстве иностранных наёмников.

«Даже иностранные наёмники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своём уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макгрегора, в ВСУ могут участиться случаи дезертирства на фоне отсутствия успехов при контрнаступлении.

«Я не могу точно сказать, когда это произойдёт, но думаю, мы уже близки к этому», — добавил он.

Ранее в CNN заявили, что провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.