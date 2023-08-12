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В МО Турции выразили уверенность, что Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может убедить Россию возобновить зерновую сделку, заявил в интервью телеканалу Ahaber глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.
В МО Турции выразили уверенность, что Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
  • РИА Новости

«Все мировые лидеры следят за этой проблемой и верят, что только наш президент сможет её решить... И я лично уверен, что наш президент способен решить эту проблему», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что реанимирование зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной системных условий.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке.

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