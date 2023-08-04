Захарова: США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке

США и другие страны Запада должны прекратить лицемерить и врать по вопросам зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к России восстановить участие в зерновой сделке.

По её словам, западные страны выдвигают обвинения России и замалчивают реальное положение дел с зерновой сделкой.

«В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать — довольно. Довольно лицемерить, врать и передёргивать факты, которые, как известно, вещь упрямая», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.

Также Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.