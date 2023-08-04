ФАО: цены на продовольствие выросли в июле из-за прекращения зерновой сделки

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила о росте цен на продовольствие в июле из-за прекращения действия зерновой сделки.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что индекс продовольственных цен ФАО в июле вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, однако на 11,8% остаётся ниже уровня июля 2022 года. Рост обусловлен увеличением цен на растительное масло, особенно подсолнечное, вследствие неопределённости в экспортных поставках.

Также индекс цен на рис достиг самого высокого номинального уровня с 2011 года из-за торговых ограничений Индии.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.