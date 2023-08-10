МИД: возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что реанимирование зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной системных условий.

Речь идёт о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок запчастей, налаживания транспортной логистики и страхования.

Кроме того, Галузин также назвал восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач», — сказал дипломат.

Также Галузин подчеркнул, что возобновление зерновой сделки возможно только в соответствии с заявленными гуманитарными целями.

Ранее в МИД заявили, что Россия желает выполнения зафиксированных решений по зерновой сделке.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке.