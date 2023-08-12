Messenger: страны Запада переоценили способность ВСУ использовать их технику
Об этом информирует издание Messenger.
По словам Гади, изначально представители стран Запада испытывали «технический оптимизм», наблюдая за тем, «как успешно украинские солдаты осваивают западную технику».
Позже, по данным издания, их надежды не оправдались, а ВСУ потеряли очень много полученных единиц боевых машин.
Канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus.
Также сообщалось, что первая группа лётчиков ВСУ завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета.