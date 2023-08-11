Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу дискуссий о передаче на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом говорится в публикации газеты Thueringer Allgemeine.

Он подчеркнул, что позиция Берлина в этом вопросе не изменилась, а новая информация отсутствует.

«Наше неизменное внимание сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии, а также танков», — добавил Шольц.

По словам канцлера, поставки такого оружия являются курсом Берлина, по которому он «будет двигаться дальше в тесном сотрудничестве с международными партнёрами».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад как можно скорее передать украинским войскам ракеты ATACMS и Taurus и пообещал использовать их «только на Украине».