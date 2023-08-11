В ВОЗ призвали усилить эпидемнадзор в условиях роста заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Женеве.
«Важно вести надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование. Очевидно, что если мы не получаем полной картины, то не можем реагировать в полной мере», — цитирует его ТАСС.
По его словам, ВОЗ побуждает страны проводить больше наблюдений и больше информировать о результатах.
Ранее сообщалось, что в России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «эрис».
Также появилась информация, что новый штамм коронавируса начал быстро распространяться по Великобритании. Речь идёт о подварианте EG.5.1.