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В ВОЗ призвали усилить эпидемнадзор в условиях роста заболеваемости COVID-19

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер призвал усилить эпидемиологический надзор в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ призвали усилить эпидемнадзор в условиях роста заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Женеве.

«Важно вести надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование. Очевидно, что если мы не получаем полной картины, то не можем реагировать в полной мере», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ВОЗ побуждает страны проводить больше наблюдений и больше информировать о результатах.

Ранее сообщалось, что в России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «эрис».

Также появилась информация, что новый штамм коронавируса начал быстро распространяться по Великобритании. Речь идёт о подварианте EG.5.1.

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