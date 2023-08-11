В ВОЗ призвали усилить эпидемнадзор в условиях роста заболеваемости COVID-19

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер призвал усилить эпидемиологический надзор в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Женеве.

«Важно вести надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование. Очевидно, что если мы не получаем полной картины, то не можем реагировать в полной мере», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ВОЗ побуждает страны проводить больше наблюдений и больше информировать о результатах.

Ранее сообщалось, что в России выявлены единичные случаи заболевания вариантом коронавируса «эрис».

Также появилась информация, что новый штамм коронавируса начал быстро распространяться по Великобритании. Речь идёт о подварианте EG.5.1.