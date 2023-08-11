Байден назвал Китай бомбой замедленного действия «во многих смыслах»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи», — сказал Байден.
При этом американский лидер добавил, что рассчитывает на «рациональные отношения с Китаем».
Ранее Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР.
Позже Китай заявил о разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции.
Также поступала информация, что Пекин и Вашингтон создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов.