Байден назвал Китай бомбой замедленного действия «во многих смыслах»

Президент США Джо Байден заявил, что Китай — это бомба замедленного действия «во многих смыслах».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи», — сказал Байден.

При этом американский лидер добавил, что рассчитывает на «рациональные отношения с Китаем».

Ранее Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР.

Позже Китай заявил о разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции.

Также поступала информация, что Пекин и Вашингтон создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов.