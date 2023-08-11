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Байден назвал Китай бомбой замедленного действия «во многих смыслах»

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Президент США Джо Байден заявил, что Китай — это бомба замедленного действия «во многих смыслах».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи», — сказал Байден.

При этом американский лидер добавил, что рассчитывает на «рациональные отношения с Китаем».

Ранее Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР.

Позже Китай заявил о разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции.

Также поступала информация, что Пекин и Вашингтон создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов.

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