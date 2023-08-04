FT: Пекин и Вашингтон создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов
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Об этом говорится в публикации газеты Financial Times со ссылкой на трёх неназванных источников.
По данным издания, стороны организуют две рабочие группы, которые будут фокусироваться на региональной повестке Азиатско-Тихоокеанского региона и морских вопросах. Третья группа, возможно, займётся более широким спектром тем.
Также утверждается, что Пекин и Вашингтон рассматривают возможность проведения встреч для обсуждения сложных вопросов. Однако речь не идёт о возобновлении официальных «диалогов».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пока Вашингтон не получил ответа на приглашение главы МИД Китая Ван И посетить страну.