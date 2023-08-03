Блинкен заявил, что США не получили ответа на приглашение главы МИД КНР Ван И посетить Штаты

В США пока не получили ответа на приглашение главы МИД КНР Ван И посетить Штаты, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Когда я был в Китае, я пригласил тогдашнего министра иностранных дел Цинь Гана... Я выразил это приглашение и Ван И, который теперь является министром иностранных дел. У нас пока нет ответа», — цитирует Блинкена ТАСС.

По словам шефа американской дипломатии, он ждёт возможности встретиться и продолжить беседу, которая состоялась в Пекине.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что приглашение Вашингтона главе МИД КНР посетить США остаётся в силе.

25 июля китайский парламент заявил о назначении нового главы Министерства иностранных дел. Должность министра занял глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.