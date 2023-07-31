Госдеп: приглашение Вашингтона главе МИД КНР посетить США остаётся в силе
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что ему неизвестно, было ли приглашение американской стороны официально передано министру КНР.
«Очевидно, Ван И сейчас занял пост министра иностранных дел (КНР) вместо предыдущего, и я ожидаю, что теперь это приглашение будет адресовано ему», — сказал Миллер.
25 июля китайский парламент заявил о назначении нового главы Министерства иностранных дел. Должность министра занял глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.