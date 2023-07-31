Госдеп: приглашение Вашингтона главе МИД КНР посетить США остаётся в силе

Приглашение американского правительства главе МИД Китая приехать в США остаётся в силе, вопреки перестановкам среди китайских властей.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что ему неизвестно, было ли приглашение американской стороны официально передано министру КНР.

«Очевидно, Ван И сейчас занял пост министра иностранных дел (КНР) вместо предыдущего, и я ожидаю, что теперь это приглашение будет адресовано ему», — сказал Миллер.

25 июля китайский парламент заявил о назначении нового главы Министерства иностранных дел. Должность министра занял глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.