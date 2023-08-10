Китай заявил о разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции
Об этом информирует ТАСС.
«Китай очень этим разочарован», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что Пекин намерен защищать свои права и интересы.
Также, по словам представителя посольства, данные ограничения затруднят нормальное деловое сотрудничество между двумя странами и снизят доверие международного сообщества к деловой среде в США.
Ранее американский президент Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР.