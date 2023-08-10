Китай заявил о разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин разочарован решением администрации США ограничить американские инвестиции в технологическую сферу КНР.

Об этом информирует ТАСС.

«Китай очень этим разочарован», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Пекин намерен защищать свои права и интересы.

Также, по словам представителя посольства, данные ограничения затруднят нормальное деловое сотрудничество между двумя странами и снизят доверие международного сообщества к деловой среде в США.

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР.