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Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР

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Американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

Как уточнил на брифинге представитель администрации США, указ предоставляет полномочия министру финансов регулировать определённые инвестиции в структуры в КНР, участвующие в деятельности, связанной с национальной безопасностью.

Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены, пишет ТАСС.

Ранее Financial Times писала, что объём сделок Китая в Соединённых Штатах упал до рекордно низкого уровня с 2006 года из-за геополитической напряжённости, а также ухудшения двусторонних отношений.

По данным The Washington Post, США сократили импорт из Китая с января по май 2023 года на 24% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

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