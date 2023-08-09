Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в технологическую отрасль КНР
Как уточнил на брифинге представитель администрации США, указ предоставляет полномочия министру финансов регулировать определённые инвестиции в структуры в КНР, участвующие в деятельности, связанной с национальной безопасностью.
Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены, пишет ТАСС.
Ранее Financial Times писала, что объём сделок Китая в Соединённых Штатах упал до рекордно низкого уровня с 2006 года из-за геополитической напряжённости, а также ухудшения двусторонних отношений.
По данным The Washington Post, США сократили импорт из Китая с января по май 2023 года на 24% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.