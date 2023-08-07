The Washington Post: США сократили импорт из Китая на 24%
«За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в материалах издания.
При этом источник в Минфине США отметил, что общая сумма импорта с поправкой на инфляцию «всё ещё остаётся значительной».
Главными торговыми партнёрами Соединённых Штатов в этом году стали Мексика, Вьетнам и Таиланд.
Ранее США на год продлили отмену пошлин на импорт украинской стали.