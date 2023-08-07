The Washington Post: США сократили импорт из Китая на 24%

США сократили импорт из Китая с января по май 2023 года на 24% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает The Washington Post.

«За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в материалах издания.

При этом источник в Минфине США отметил, что общая сумма импорта с поправкой на инфляцию «всё ещё остаётся значительной».

Главными торговыми партнёрами Соединённых Штатов в этом году стали Мексика, Вьетнам и Таиланд.

Ранее США на год продлили отмену пошлин на импорт украинской стали.