Узнать больше

The Washington Post: США сократили импорт из Китая на 24%

Короткая ссылка
США сократили импорт из Китая с января по май 2023 года на 24% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает The Washington Post.
The Washington Post: США сократили импорт из Китая на 24%

    «За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в материалах издания.

    При этом источник в Минфине США отметил, что общая сумма импорта с поправкой на инфляцию «всё ещё остаётся значительной».

    Главными торговыми партнёрами Соединённых Штатов в этом году стали Мексика, Вьетнам и Таиланд.

    Ранее США на год продлили отмену пошлин на импорт украинской стали.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить