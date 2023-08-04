FT: объём сделок КНР в США упал до рекордно низкого уровня за 17 лет

Объём сделок Китая в Соединённых Штатах упал до рекордно низкого уровня с 2006 года из-за геополитической напряжённости, а также ухудшения двусторонних отношений, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитического исследования платформы Dealogic.

«Согласно данным Dealogic, объём китайских сделок в США в этом году составил всего $221 млн, что является самым низким показателем с 2006 года», — уточняется в материале.

Сообщается, что в прошлом году общий объём инвестиций составлял $3,4 млрд.

Отмечается, что в этом году отношения между США и Китаем ухудшились после того, как США сбили китайский аэростат.

Ранее Минюст США сообщил о задержании американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Также в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.