FT: объём сделок КНР в США упал до рекордно низкого уровня за 17 лет
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«Согласно данным Dealogic, объём китайских сделок в США в этом году составил всего $221 млн, что является самым низким показателем с 2006 года», — уточняется в материале.
Сообщается, что в прошлом году общий объём инвестиций составлял $3,4 млрд.
Отмечается, что в этом году отношения между США и Китаем ухудшились после того, как США сбили китайский аэростат.
Ранее Минюст США сообщил о задержании американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая.
Также в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.