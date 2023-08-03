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США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая

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Минюст США сообщил о задержании американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая.
США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая
  • AFP

«Военнослужащий ВМС США, старшина... Томас Чжао... арестован после предъявления обвинения... в получении взяток в обмен на передачу конфиденциальной военной информации США», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Чжао передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в $14,8 тыс.

Моряку предъявили обвинения в сговоре и получении взятки должностным лицом с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.

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