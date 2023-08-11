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Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV выразил мнение, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине.

При этом, по его словам, он не уверен и в том, что Россия сможет получить желаемое в военном и политическом смысле.

«Было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие», — цитирует сербского лидера РИА Новости.

Вучич отметил, что внимательно следит за инициативами о переговорах Москвы и Киева со стороны арабских стран.

Ранее Вучич заявил, что Киев может лишиться всего в случае признания независимости Косова.

Также сербский лидер заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

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