Вучич: Киев может лишиться всего в случае признания независимости Косова

Украина в один момент может потерять всё, если признает независимость Косова. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

«Представьте, если Украина признает независимость Косова. В один день она потеряет всё, что было у неё в руках — уровень политического доверия, она в один день всё потеряет», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее сербский президент назвал сложным вопрос о вхождении новых территорий в состав России. По его словам, Белград не может признать результаты референдумов, поскольку это означало бы одобрение Сербией такого способа движения к независимости и для албанцев.

Он также отметил двойные стандарты стран — членов ООН в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.