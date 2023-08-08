Вучич: Киев может лишиться всего в случае признания независимости Косова
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«Представьте, если Украина признает независимость Косова. В один день она потеряет всё, что было у неё в руках — уровень политического доверия, она в один день всё потеряет», — приводит ТАСС слова Вучича.
Ранее сербский президент назвал сложным вопрос о вхождении новых территорий в состав России. По его словам, Белград не может признать результаты референдумов, поскольку это означало бы одобрение Сербией такого способа движения к независимости и для албанцев.
Он также отметил двойные стандарты стран — членов ООН в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.