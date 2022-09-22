Вучич заявил о двойных стандартах членов ООН в подходе к Украине и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отметил двойные стандарты стран — членов ООН в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.

«Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран: какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас», — приводит РИА Новости слова Вучича в ходе выступления на ГА ООН.

Он отметил, что Белград «не заслужил» агрессии НАТО в 1999 году, но это «не помешало» странам альянса начать бомбардировку.

Ранее Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.