Вучич назвал сложным вопрос о вхождении Донбасса и субъектов Украины в состав России

Президент Сербии Александр Вучич назвал сложным вопрос о вхождении новых территорий в состав России.

В интервью телеканалу Pink он отметил, что Белград не может признать результаты прошедших референдумов, так как это означало бы одобрение Сербией такой способ движения к независимости и для албанцев.

«Мы все подвергаемся дополнительному давлению и шантажу. Для нас это дополнительно осложняется вопросом Косово и Метохии. Для нас это самое сложное, потому что у нас есть дополнительные внутренние проблемы, которые отражаются на нашем положении», — сказал Вучич.

Ранее сербский лидер отметил двойные стандарты стран — членов ООН в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.

Вучич также назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.