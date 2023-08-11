Франция поддерживает решения саммита ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере

В МИД Франции заявили, что Париж выражает поддержку решениям лидеров ЭКОВАС, направленным на восстановление конституционного порядка в Нигере.

Об этом информирует ТАСС.

«Франция заявляет о своей полной поддержке всех решений, принятых на внеочередном саммите глав государств и правительств ЭКОВАС», — передаёт агентство.

Согласно заявлению, лидеры стран сообщества также намерены добиться немедленного освобождения президента Базума и членов его семьи.

Ранее в ЭКОВАС допустили применение силы в отношении Нигера.

Также сообщалось, что ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

Кроме того, мятежные власти Нигера обвинили Францию в нарушении воздушного пространства.