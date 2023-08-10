Al Khaleej: отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления

Провал украинского контрнаступления привёл к негативным последствиям для отношений западных стран с Киевом.

Об этом пишет Al Khaleej.

В статье отмечается, что для Запада и Соединённых Штатов конфликт стал «слишком тяжёлым бременем».

«США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией», — говорится в сообщении.

Ранее в CNN заявили, что провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.