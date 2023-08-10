Al Khaleej: отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления
Об этом пишет Al Khaleej.
В статье отмечается, что для Запада и Соединённых Штатов конфликт стал «слишком тяжёлым бременем».
«США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией», — говорится в сообщении.
Ранее в CNN заявили, что провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского в США.
Также военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.