США, Германия и Украина хотят сменить действующее польское правительство, заявил польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский.

По его словам, Германия стремится свергнуть враждебную ей польскую партию «Право и справедливость», так как в будущем якобы надеется наладить отношения с Россией.

Он отметил, что демократы в США считают польское руководство помехой для гармоничного сотрудничества Вашингтона, Берлина и Варшавы.

«Таким образом, они, как и Германия, делают ставку на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах», — написал Журавский в статье для портала TVP.

Политолог добавил, что Украина также решила пойти по пути конфликта с действующим правительством Польши.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Украиной и Польшей будут только расти.

Кроме того, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.