«Рёнхап»: Южная Корея войдёт в рабочую группу по реализации «формулы мира» Киева
Отмечается, что решение было принято в ходе визита советника по национальной безопасности Чо Тхэ Ёна в Саудовскую Аравию, где он принял участие в переговорах по Украине.
В Джидде обсуждался вопрос о создании рабочей группы по контролю за реализацией «формулы мира».
Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.