Узнать больше

«Рёнхап»: Южная Корея войдёт в рабочую группу по реализации «формулы мира» Киева

Короткая ссылка
Южная Корея войдёт в рабочую группу, которая займётся реализацией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

Отмечается, что решение было принято в ходе визита советника по национальной безопасности Чо Тхэ Ёна в Саудовскую Аравию, где он принял участие в переговорах по Украине.

В Джидде обсуждался вопрос о создании рабочей группы по контролю за реализацией «формулы мира».

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить