Антонов: переговоры в Джидде не приведут к результату из-за отсутствия на них России

Переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учёта наших национальных интересов. Неужели кому-то ещё до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?», — говорится в комментарии Антонова.

По его словам, США выдают желаемое за действительное, дипломатический успех в Джидде достигнут не был.

Он отметил, что Вашингтон попытался создать впечатление поддержки США государствами «Глобального Юга».

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.