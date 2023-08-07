Госдеп: Салливан и Нуланд приняли участие в консультациях по Украине в Джидде
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Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы считаем, что она (встреча. — RT) была продуктивной, когда несколько стран могли напрямую от Украины услышать о жестокости России», — сказал он.
Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.