Госдеп: Салливан и Нуланд приняли участие в консультациях по Украине в Джидде

Со стороны США в консультациях по Украине в Саудовской Аравии были советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Вашингтон считает прошедшее мероприятие продуктивным.

Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что она (встреча. — RT) была продуктивной, когда несколько стран могли напрямую от Украины услышать о жестокости России», — сказал он.

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.