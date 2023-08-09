Сенатор Баррассо: Байден помог России блокировкой добычи урана в Аризоне
«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам», — сказал Баррассо.
Он отметил, что на данный момент США импортируют из России в три раза больше урана, чем производят.
По его словам, сейчас не время для перекрытия доступа к американским ресурсам.
В июне Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.