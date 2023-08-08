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Asharq Al-Awsat: Байден попал в тупик из-за поддерживаемого ОПЕК+ уровня цен на нефть

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Американский президент Джо Байден попал в тупик из-за того, что ОПЕК+ поддерживает уровень цен на нефть, вследствие чего невозможно пополнить американский стратегический резерв, пишет издание Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, так как это негативно скажется на их бюджетах.

«Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к её преемнице, которой придется искать способы снизить цены на «чёрное» золото», — говорится в материале.

Автор статьи заключает, что Байден попал в тупик, пообещав не позволят Америке наращивать добычу нефти.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз цены на нефть.

Также генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия является важным союзником ОПЕК в стабилизации цен на нефть.

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