Asharq Al-Awsat: Байден попал в тупик из-за поддерживаемого ОПЕК+ уровня цен на нефть
Отмечается, что страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, так как это негативно скажется на их бюджетах.
«Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к её преемнице, которой придется искать способы снизить цены на «чёрное» золото», — говорится в материале.
Автор статьи заключает, что Байден попал в тупик, пообещав не позволят Америке наращивать добычу нефти.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз цены на нефть.
Также генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия является важным союзником ОПЕК в стабилизации цен на нефть.