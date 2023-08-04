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Аналитик Мильчакова: ожидаем цену нефти Brent в рамках $83,5—$87 за баррель

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз цены на нефть.
Аналитик Мильчакова: ожидаем цену нефти Brent в рамках $83,5—$87 за баррель
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  • © Tetra Images - Dan Bannister

«В течение всей уходящей недели цена нефти Brent находилась в вялом «боковике», показывая движения в основном вокруг цены в $85 за баррель, снизившись в итоге к концу недели на 0,3%», — отметила аналитик.

Мильчакова считает, что на рынке на текущей неделе не было существенных причин для роста или для обвала.

«Определённый позитивный фон нефтяному рынку создало заявление министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что королевство намерено продлить добровольное соглашение по сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки как минимум до конца сентября текущего года», — уточнила она.

По её словам, возможно, в начале следующей недели движение котировок будет определяться также информацией с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдёт в конце этой недели.

«На следующей неделе ожидаем цену нефти Brent в рамках $83,5—$87 за баррель», — заключила она.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит в сентябре добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки.

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