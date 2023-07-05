В ОПЕК заявили, что Россия является важным союзником в стабилизации цен на нефть
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«Россия является важным государством в соглашении ОПЕК+», — приводит РИА Новости его слова.
Аль-Гайс добавил, что Россия с 2017 года работала со странами ОПЕК, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче.
«Следовательно, Россия — союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков», — сказал он.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ОПЕК намерен участвовать в Российской энергетической неделе в Москве, которая намечена на октябрь.