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В ОПЕК заявили, что Россия является важным союзником в стабилизации цен на нефть

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Россия является важным союзником ОПЕК в стабилизации цен на нефть. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.
В ОПЕК заявили, что Россия является важным союзником в стабилизации цен на нефть
  • AP
  • © Lisa Leutner

«Россия является важным государством в соглашении ОПЕК+», — приводит РИА Новости его слова.

Аль-Гайс добавил, что Россия с 2017 года работала со странами ОПЕК, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче.

«Следовательно, Россия — союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков», — сказал он.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ОПЕК намерен участвовать в Российской энергетической неделе в Москве, которая намечена на октябрь.

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