На заседании министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение квот на добычу нефти.

Об этом говорится на сайте организации.

«Комитет вновь подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, срок действия которой продлён до конца 2024 года», — уточняется в сообщении по итогам встречи.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз цены на нефть.

Также генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия является важным союзником ОПЕК в стабилизации цен на нефть.