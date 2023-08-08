Polskie Radio: в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать
Отмечается, что инцидент произошёл в конце июля.
По данным полиции, между группой местных жителей и украинцем произошёл конфликт, после чего последнего избили.
Пострадавшему пыталась помочь его мать, но местные напали и на неё.
Зачинщики драки задержаны, им грозит тюремное заключение.
Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.
Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.