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Polskie Radio: в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

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В польском городе Бельск-Подляски трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что инцидент произошёл в конце июля.

По данным полиции, между группой местных жителей и украинцем произошёл конфликт, после чего последнего избили. 

Пострадавшему пыталась помочь его мать, но местные напали и на неё.

Зачинщики драки задержаны, им грозит тюремное заключение.

Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.

Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.

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