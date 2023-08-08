Polskie Radio: в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

В польском городе Бельск-Подляски трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что инцидент произошёл в конце июля.

По данным полиции, между группой местных жителей и украинцем произошёл конфликт, после чего последнего избили.

Пострадавшему пыталась помочь его мать, но местные напали и на неё.

Зачинщики драки задержаны, им грозит тюремное заключение.

Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.

Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.