«Факти»: официанты чешского ресторана включили украинским клиентам гимн России
Об этом информирует издание «Факти».
Отмечается, что девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн «страны-агрессора», объяснив, что они с Украины.
«На это официанты лишь посмеялись», — говорится в статье.
После этого, по данным издания, официанты якобы включили сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.
Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.