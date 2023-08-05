«Факти»: официанты чешского ресторана включили украинским клиентам гимн России

В чешском кафе Cotton Club официанты включили двум украинкам гимн России.

Об этом информирует издание «Факти».

Отмечается, что девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн «страны-агрессора», объяснив, что они с Украины.

«На это официанты лишь посмеялись», — говорится в статье.

После этого, по данным издания, официанты якобы включили сигнал воздушной тревоги.

Ранее украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро.

Также сообщалось, что беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск.