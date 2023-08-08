Мятежники в Нигере назначили Али Махамана Ламина Зейна премьером страны

Мятежники в Нигере назначили на должность премьер-министра бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна.

«Председатель «Национального совета по защите отечества», глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», — приводит РИА Новости заявление.

Издание ActuNiger отмечает, что на данный момент Ламин Зейн является представителем Африканского банка развития в Чаде.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.