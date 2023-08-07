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Пушков заявил о разности подходов Запада и Юга к урегулированию на Украине

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Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи по Украине в Саудовской Аравии, отметил разницу подхода к урегулированию между Западом и странами Глобального Юга.
Пушков заявил о разности подходов Запада и Юга к урегулированию на Украине
  • РИА Новости

«Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra. Она «выяснила», что участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях», — написал он в Telegram.

При этом, как отметил политик, страны Запада этим принципам редко следуют, о чём свидетельствует опыт Сербии, Ирака и Ливии.

По словам Пушкова, итальянская газета подала эти заявления как новую платформу единства и успех Запада.

«Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными», — заключил он.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран.

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