Пушков заявил о разности подходов Запада и Юга к урегулированию на Украине
- РИА Новости
«Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra. Она «выяснила», что участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях», — написал он в Telegram.
При этом, как отметил политик, страны Запада этим принципам редко следуют, о чём свидетельствует опыт Сербии, Ирака и Ливии.
По словам Пушкова, итальянская газета подала эти заявления как новую платформу единства и успех Запада.
«Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными», — заключил он.
5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.
Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.
По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран.