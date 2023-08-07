Юрист Байбородин предупредил об уголовном преследовании за вывоз ряда товаров из-за рубежа
По его словам, в ряде стран действуют ограничения на вывоз изделий из материалов растительного и животного происхождения.
Так, за вывоз коралла из Египта штраф может составлять $1 тыс. и выше.
«Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны», — сказал юрист.
Байбородин добавил, что вывоз сувениров из крокодиловой кожи или слоновой кости запрещён или подлежит декларированию в любой стране.
Ранее в турсервисах назвали Марокко и ЮАР востребованными у россиян странами Африки.
Также в РСТ назвали подходящие для отдыха россиян европейские страны.
Кроме того, Турция вошла в пятёрку самых дорогих курортов для россиян.