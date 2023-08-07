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Юрист Байбородин предупредил об уголовном преследовании за вывоз ряда товаров из-за рубежа

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Глава компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнёры» Александр Байбородин рассказал в интервью радио Sputnik, что желание привезти сувениры из-за границы может обернуться штрафом или уголовным преследованием.

По его словам, в ряде стран действуют ограничения на вывоз изделий из материалов растительного и животного происхождения.

Так, за вывоз коралла из Египта штраф может составлять $1 тыс. и выше.

«Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны», — сказал юрист.

Байбородин добавил, что вывоз сувениров из крокодиловой кожи или слоновой кости запрещён или подлежит декларированию в любой стране.

Ранее в турсервисах назвали Марокко и ЮАР востребованными у россиян странами Африки.

Также в РСТ назвали подходящие для отдыха россиян европейские страны.

Кроме того, Турция вошла в пятёрку самых дорогих курортов для россиян.

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