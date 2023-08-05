В турсервисах назвали Марокко и ЮАР востребованными у россиян странами Африки

Представители компаний Ozon Travel и OneTwoTrip сообщили RT, какие страны Африки пользуются популярностью у туристов из России. В соответствующий список, по словам экспертов, вошли Эфиопия, Египет, ЮАР, Марокко и другие.

Как рассказала PR-менеджер Ozon Travel Любовь Избицких, Африка не самое массовое направление на лето. Большей популярностью страны континента пользуются осенью.

«При этом недавно мы выявили редкие, но регулярно запрашиваемые направления путешествий. К ним относятся Эфиопия, Камерун и Гайана. А когда речь идёт о турах, можно отметить растущую популярность Марокко», — уточнила она.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, в свою очередь, добавили, что спросом у россиян пользуются и такие страны, как ЮАР, Сейшелы, Маврикий.

«Всего на страны Африки приходится 3,3% от всех зарубежных авиазаказов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года популярность континента выросла на 37,5%. Самая востребованная страна — Марокко: на неё приходится 36,6% от всех бронирований в Африку. Следом идут ЮАР, доля которой составляет 13,9%, и Египет, куда оформлено 12,5% авиазаказов», — отметили в компании.

Кроме того, в список популярных африканских стран у туристов из России вошли Сейшелы (11,0%), Танзания (7,5%), Маврикий (3,3%), Тунис (3,2%), Алжир (3,2%), Кения (2,8%) и Намибия (1,7%), резюмировали в OneTwoTrip.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал RT, как возможная отмена виз с некоторыми странами Африки может сказаться на потоке российских туристов на этот континент.