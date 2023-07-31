Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко рассказал об обширном интересе России к Африке

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал RT, как возможная отмена виз с некоторыми странами Африки может сказаться на потоке российских туристов на этот континент.

По его словам, с точки зрения развития туристской инфраструктуры и возможностей в Африке есть разные страны. Например, есть Египет, который традиционно входит в тройку ведущих международных направлений, интересных россиянам, а также популярные Марокко, Тунис, Занзибар.

«Мы хотели бы развивать тему туризма по Африке... Понятно, что визовые барьеры сегодня в туризме мы воспринимаем как ограничения, что не способствует привлечению внимания к континенту. Российский турист в настоящее время в определённом смысле разбалован, ведь уже достаточно большое число стран принимают россиян без виз. Это и страны Юго-Восточной Азии, и Ближнего Востока, и тот же Египет — север Африки. Вместе с тем мы не должны забывать, что логистика и та инфраструктура гостеприимства, которые есть в этих странах, играют серьёзную роль. Российский турист за последние 30 лет научился сопоставлять компоненты цена/качество и определять для себя приемлемые варианты», — объяснил Осауленко.

Однако, по его мнению, возможная отмена виз для туристов из России, желающих посетить африканские страны, в ближнесрочной перспективе не даст глобального роста турпотока в этот регион.

«Но, с другой стороны, давайте вспомним тему Северной Африки — Египет, Марокко, Тунис. Важно просто запустить процесс, важен обоюдный интерес. И если такой интерес присутствует, то динамика развития потока достаточно серьёзно увеличивается», — подчеркнул Осауленко.

Два важных момента, которые могут в той или иной степени сказаться на желании россиян посетить Африку, — это логистика и здоровье.

«В страны Африки южного полушария мы не долетим без пересадок, это сразу отражается на цене... Также мы знаем, что перед поездкой во многие африканские страны нужно вакцинироваться, причём в каких-то случаях к поездке нужно готовиться достаточно долго. А динамика и ритм сегодняшней жизни говорят нам о том, что решение о поездке в ту или иную страну — куда и надолго ли — мы принимаем практически в последнюю минуту», — сказал эксперт.

Вместе с тем Осауленко подчеркнул, что интерес к этому континенту достаточно обширен, диапазон очень большой.

«И туризм в этот диапазон попадает. Поэтому да, сразу мы не получим рекордные потоки, которые есть в Турцию, Таиланд или Египет. Но пример Египта для Северной Африки достаточно показателен в том плане, что Африка со всех сторон омывается тёплыми морями и океанами, что для нас, как для жителей северной страны, привлекательно, и постепенное формирование должной инфраструктуры нам будет интересно. Соответствующий тренд развития в своё время показали Марокко и Тунис», — резюмировал специалист.

Ранее ТАСС сообщал, что Россия будет заниматься вопросом отмены виз с африканскими странами. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Взаимная отмена виз и запуск прямого авиасообщения со многими странами Африки дадут стимул развитию турпотока на континент. Так считают в Российском союзе туриндустрии, передаёт «Интерфакс».