Россия намерена расширить импорт из Африки тропических фруктов и какао-бобов
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Он отметил, что Россию может заинтересовать экспорт пшеницы и растительных масел, а импорт — тропических фруктов и какао-бобов.
«То, что хорошо растёт и производится в России, не очень хорошо растёт в Африке, и наоборот. Мы заинтересованы в расширении закупок африканских продуктов — и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции», — цитирует РИА Новости слова Левина.
Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд выступил с предложением увеличить количество рейсов в Россию.