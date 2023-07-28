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Россия намерена расширить импорт из Африки тропических фруктов и какао-бобов

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Россия намерена расширить импорт из Африки тропических фруктов и какао-бобов. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин на саммите Россия  — Африка.
Россия намерена расширить импорт из Африки тропических фруктов и какао-бобов
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Miller

Он отметил, что Россию может заинтересовать экспорт пшеницы и растительных масел, а импорт — тропических фруктов и какао-бобов.

«То, что хорошо растёт и производится в России, не очень хорошо растёт в Африке, и наоборот. Мы заинтересованы в расширении закупок африканских продуктов — и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции», — цитирует РИА Новости слова Левина.

Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд выступил с предложением увеличить количество рейсов в Россию.

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