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Власти Сейшел заявили о желании увеличить число авиарейсов в Россию

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Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд предложил увеличить число авиарейсов в Россию с учетом туристических перспектив.
Власти Сейшел заявили о желании увеличить число авиарейсов в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © David C Tomlinson

Об этом рассказала пресс-служба Минэкономразвития России.

По данным ведомства, министр экономического развития России Максим Решетников встретился с Радегондом на саммите Россия — Африка. Там сейшельский министр выступил с предложением увеличить количество рейсов между странами.

«Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение "Москва-Маэ", а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока», — цитирует ведомство слова Решетникова.

Ранее в Росавиации допустили расширение полётов российских авиакомпаний в Африку, если будут соблюдаться гарантий безопасности самолётов, в том числе гарантия не арестовывать их по прибытии.

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