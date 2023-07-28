Власти Сейшел заявили о желании увеличить число авиарейсов в Россию

Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд предложил увеличить число авиарейсов в Россию с учетом туристических перспектив.

Об этом рассказала пресс-служба Минэкономразвития России.

По данным ведомства, министр экономического развития России Максим Решетников встретился с Радегондом на саммите Россия — Африка. Там сейшельский министр выступил с предложением увеличить количество рейсов между странами.

«Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение "Москва-Маэ", а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока», — цитирует ведомство слова Решетникова.

Ранее в Росавиации допустили расширение полётов российских авиакомпаний в Африку, если будут соблюдаться гарантий безопасности самолётов, в том числе гарантия не арестовывать их по прибытии.