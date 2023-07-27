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В Росавиации допустили расширение полётов в Африку при гарантиях безопасности самолётов

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Глава Росавиации Александр Нерадько допустил расширение полётов российских авиакомпаний в Африку при наличии гарантий безопасности самолётов, включая гарантию не арестовывать их по прибытии.
В Росавиации допустили расширение полётов в Африку при гарантиях безопасности самолётов
  • Gettyimages.ru

«Нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также — что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом», — цитирует его ТАСС.

По словам Нерадько, те страны, куда российские самолёты уже летают, предоставили соответствующие гарантии.

Ранее в Минтрансе заявили, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн человек.

Нерадько также сообщил, что Россия допускает возможность открытия рейсов в Танзанию.

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