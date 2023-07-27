В Росавиации допустили расширение полётов в Африку при гарантиях безопасности самолётов
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«Нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также — что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом», — цитирует его ТАСС.
По словам Нерадько, те страны, куда российские самолёты уже летают, предоставили соответствующие гарантии.
Ранее в Минтрансе заявили, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн человек.
Нерадько также сообщил, что Россия допускает возможность открытия рейсов в Танзанию.