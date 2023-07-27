В Росавиации допустили расширение полётов в Африку при гарантиях безопасности самолётов

Глава Росавиации Александр Нерадько допустил расширение полётов российских авиакомпаний в Африку при наличии гарантий безопасности самолётов, включая гарантию не арестовывать их по прибытии.

«Нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также — что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом», — цитирует его ТАСС.

По словам Нерадько, те страны, куда российские самолёты уже летают, предоставили соответствующие гарантии.

Ранее в Минтрансе заявили, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн человек.

Нерадько также сообщил, что Россия допускает возможность открытия рейсов в Танзанию.