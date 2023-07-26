Глава Росавиации: рассматривается возможность выполнения рейсов из России в Танзанию

Россия допускает возможность открытия рейсов в Танзанию, а также в другие южные страны Африки.

Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, передаёт ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день выполняются полёты из России в пять африканских стран.

«Всё будет зависеть от наших возможностей, наших авиакомпаний, от желания наших партнёров африканских», — добавил Нерадько.

Ранее в Минтрансе заявили, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 миллиона человек.