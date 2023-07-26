Глава Росавиации: рассматривается возможность выполнения рейсов из России в Танзанию
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Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, передаёт ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день выполняются полёты из России в пять африканских стран.
«Всё будет зависеть от наших возможностей, наших авиакомпаний, от желания наших партнёров африканских», — добавил Нерадько.
Ранее в Минтрансе заявили, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 миллиона человек.