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Глава Росавиации: рассматривается возможность выполнения рейсов из России в Танзанию

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Россия допускает возможность открытия рейсов в Танзанию, а также в другие южные страны Африки.
Глава Росавиации: рассматривается возможность выполнения рейсов из России в Танзанию
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Proehl

Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, передаёт ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день выполняются полёты из России в пять африканских стран.

«Всё будет зависеть от наших возможностей, наших авиакомпаний, от желания наших партнёров африканских», — добавил Нерадько.

Ранее в Минтрансе заявили, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 миллиона человек.

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