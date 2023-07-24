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Савельев: по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн пассажиров

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По итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн пассажиров.
Савельев: по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн пассажиров
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Общий пассажиропоток по состоянию на 16 июля — 53 млн пассажиров», — цитирует его ТАСС.

Савельев отметил, что по итогам года российские авиакомпании могут перевезти 101,2 млн пассажиров.

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолётов МС-21.

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