В РСТ назвали Африку востребованным континентом для развития туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил мнение, что Африка является востребованным континентом для развития туризма.

«По всем направлениям и видам туризма — от рыбалки до делового визита — у Африки уникальный потенциал в развитии туристических отношений с Россией», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Барзыкин, перед поездкой стоит тщательно изучить информацию о желаемой стране для отпуска.

«В идеале, не полениться и зайти на официальные сайты и порталы этих стран. Таким способом можно выбрать для себя совершенно приемлемое направление», — пояснил он.

Также рекомендуется сделать прививки перед отпуском.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.