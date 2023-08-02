В РСТ назвали Африку востребованным континентом для развития туризма
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«По всем направлениям и видам туризма — от рыбалки до делового визита — у Африки уникальный потенциал в развитии туристических отношений с Россией», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».
Как отметил Барзыкин, перед поездкой стоит тщательно изучить информацию о желаемой стране для отпуска.
«В идеале, не полениться и зайти на официальные сайты и порталы этих стран. Таким способом можно выбрать для себя совершенно приемлемое направление», — пояснил он.
Также рекомендуется сделать прививки перед отпуском.
Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.